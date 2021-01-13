أعربت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء تفشي عدد من طفرات فايروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي (الثلاثاء)، تسجيل إصابات بطفرة الفايروس التاجي المعروفة بـVOC 202012/01 التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا في 14 ديسمبر في 50 دولة حتى اليوم، فيما تفشت السلالة المعروفة بـ501Y.V2، التي تم تسجيلها لأول مرة في 18 ديسمبر وظهرت في جنوب أفريقيا، في 20 دولة ومنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أن اليابان أبلغتها في التاسع من يناير الجاري باكتشاف تحور آخر من الفايروس التاجي أطلق عليه الاسم الأولي B.1.1.248، وتم تشخيصه لدى 4 مسافرين لدى عودتهم من البرازيل.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا التحور يشمل 3 طفرات مثيرة للقلق، وهي معروفة بـK417N/T وE484K وN501Y، إضافة إلى اكتشاف الخبراء في البرازيل طفرة مماثلة لـE484K من المرجح أنها تحورت بشكل مستقل عما تم تشخيصه لدى هؤلاء المسافرين.

وأكدت المنظمة أن هذه الطفرات تتطلب دراسة مفصلة بهدف اكتشاف صفاتها، مشددة على أن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية تطوير أساليب تشخيص كورونا في مختلف الدول.