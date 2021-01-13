أعلنت الصين، (الثلاثاء)، أنه من المقرر أن يزور خبراء من منظمة الصحة العالمية مدينة ووهان، حيث رصد فايروس كورونا أول مرة أواخر العام 2019.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، فإن الخبراء سيصلون إلى ووهان الخميس، دون أن يعلن عن أي تفاصيل أخرى لبرنامجهم، كما لم تقدم لجنة الصحة الوطنية التابعة للحكومة المركزية أي معلومات أخرى.

ووفق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن العلماء، وهم من عدة دول، سيركزون خلال زيارتهم على كيفية انتقال فايروس كورونا إلى البشر، علما أن الدراسات ستبدأ في ووهان لتحديد المصدر المحتمل للتفشي في الحالات الأولى.