تعدد الإجهاض المبكر يزيد قلق الحوامل، ما يؤثر على حالتهن النفسية وخشيتهن من عدم القدرة على الإنجاب. ويحدث الإجهاض خلال الأسبوع الـ24 من الحمل لدى 20% من الحوامل. وأكدت استشارية النساء المصرية نسرين مبروك في لقاء تلفزيوني أمس، أن هناك 5 أسباب للإجهاض المبكر، أهمها: وجود تشوهاتٍ خَلقيَّة في الجنين ناتجةً عن سوء التّشكل أو نقص وصول الأكسجين، ما يعيق قدرته على الحياة، أو ارتفاع ضغط الدم للحامل علاوة على إصابتها بأمراض تنفسية أو تناول أدوية مقبضة لعضلة الرحم، أو وجود اختلاف في نوع الدَّم مع الجنين «العامل الريزوسي»، وأخيرا إصابة الأم بالحصبة الألمانية أو الجدري أو الزهري.1 - حدوث تشوهات خلقية نتيجة نقص الأكسجين2 - إهمال الحوامل علاجات ارتفاع ضغط الدم3 - تناول الحامل أدوية مقبضة لعضلة الرحم4 - اختلاف نوع الدم «العامل الريزوسي»5 - إصابة الحامل بالحصبة الألمانية أو الجدري