بعد أزمة إعلان «واتساب» تغيير شروط الخدمة وسياسة الخصوصية، خرجت إدارة التطبيق ببيان (الثلاثاء) عبر «تويتر»، لتقول: «لا تؤثر التغييرات الجديدة على خصوصية المستخدمين ورسائلهم خلال محادثاتهم مع العائلة والأصدقاء». وأضافت: «بذلنا قصارى جهدنا لبناء التطبيق بطريقة تساعد على التواصل بشكل خاص، فلا فيسبوك ولا واتساب يمكنهما قراءة رسائلك النصية أو الاستماع للصوتية، كما لا يمكن تتبع موقعك، ولا تزال المجموعات تتمتع بالخصوصية، ولا نشارك قوائم الاتصال مع فيسبوك.. بإمكانك رؤية رسائلك تختفي أمامك». وبررت «واتساب» التحديثات بقولها: «حدثنا سياسة الخصوصية لتمكين الشركات من تقديم خدماتها، ويمكن للمستخدم اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال الشركة الأم فيسبوك».