قضت محكمة تركية بسجن المثير للجدل عدنان أوكتار 1075 عاماً لإدانته بجرائم اعتداء جنسي واستغلال قاصرات واحتيال وتجسس. ووفق محطة NTV المحلية (الثلاثاء)، أسدل الحكم الستار على القضية المعروفة بـ«الداعية الراقص»، التي استمر تداولها لنحو 3 سنوات، منذ اعتقلته شرطة إسطنبول و246 مشتبها في يونيو 2018، يخضعون للمحاكمة في القضية ذاتها منهم 78 قيد الاعتقال. وكشفت التحقيقات تفاصيل فاضحة ومزاعم مروعة عن جرائم جنسية يقف وراءها المتهم الذي اعترف في ديسمبر الماضي بأن لديه نحو 1000 صديقة. واعتاد أوكتار البالغ (64 عاماً) على الظهور في قناته التلفزيونية متحدثا في أمور عقائدية بصحبة راقصات يطلق عليهن «القطط».