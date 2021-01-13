أثار انتشار فيلم Soul الذي حصد نحو 10 ملايين مشاهدة اهتمام رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إذ سأل عبر حسابه في «تويتر»: «كيف أصل لهذا الفيلم»؟ لتنهال الإجابات تفاعلا مع التغريدة، إذ رد حساب «موفي سينما»: «الفيلم معروض بصالات السينما السعودية يا أبوناصر.. الله يحييك أنت ومن معك». كما ردت osn: «يا هلا والله أبوناصر، كل أفلام ديزني في السعودية والشرق الأوسط عندنا»، فيما تفاعل حساب «فوكس سينما» بالقول: «الفيلم متوفر في جميع فروعنا وحيّاك الله في الوقت اللي تحب في مركز المملكة و6 مواقع غيرها في الرياض». وأخيرا قال حساب AMC سينما: «موجود في صالات العرض.. تنورنا».