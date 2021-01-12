فجر باحثون إيطاليون مفاجأة بإعلانهم عن مريضة تبلغ 25 عاماً أصيبت بفايروس كورونا في نوفمبر 2019، أي قبل أسابيع من إعلان حالة الإصابة الأولى عالمياً. ووفق صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية (الثلاثاء)، الدلائل الجديدة تبرئ الصين المتهمة منذ عام بأنها مصدر الفايروس المستجد، إذ أكد فريق أبحاث جامعة ميلانو أن الأطباء أخذوا خزعة من جلد المريضة بعد ظهور بقع حمراء على بشرتها، تبين في ما بعد أنها من أعراض الإصابة بكوفيد-19. ولتوثيق البحث سيتجه فريق تحقيقات من منظمة الصحة العالمية لووهان لبحث الأمر، فيما قالت رئيس الباحثين ماريون كومبانز: «لا يمكن استثناء أي فرضية، المهم البدء بالتحقيقات لمعرفة البؤرة الحقيقية للوباء».