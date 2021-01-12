عبر حسابها في «تويتر»، أعلنت الفنانة اليمنية أروى (الثلاثاء) إصابتها بفايروس كورونا، إذ كتبت: «للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي.. آمين». وتبلغ أروى (42 عاماً)، وهي من أب يمني وأم مصرية، تزوجت في عام 2011 من عبدالفتاح المصري، أحد قيادات mbc، وأنجبت في 2012 فتاة أسمتها نورة، وتبلغ حاليا 8 سنوات. واشتهرت أروى بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية، إذ شاركت في رمضان الماضي رامز جلال في برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، الذي عرض على شاشات mbc.يذكر أن عددا من الفنانين أصيبوا بالفايروس المستجد خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينهم يسرا، وأمير كرارة، وإيناس الدغيدي، وأبو، ومجدي صبحي، وماجد المصري، والإعلاميان وائل الإبراشي، ومفيد فوزي.