هدد طيار من الخطوط الجوية الأمريكية بتغيير وجهة رحلته المتجهة من واشنطن إلى فينيكس، وإنزال بعض ركابها الذين يعتقد أنهم من أنصار الرئيس دونالد ترمب في كانساس، إذا لم يحسنوا التصرف.

ووقعت الحادثة على متن الرحلة الأمريكية رقم 1242، التي غادرت بعد ظهر الجمعة الماضي من مطار ريغان إلى فينيكس سكاي هاربور.

ويظهر مقطع فيديو عبر «تويتر» الركاب في المقصورة وهم يهتفون «أمريكا ! الولايات المتحدة الأمريكية !».

ودفع تصرف الركاب، الطيار للتوجه إليهم عبر مكبر الصوت، قائلا: «هذه الطريقة التي سيكون عليها الوضع.. إنها رحلة مدتها 4 ساعات ونصف إلى فينيكس.. سأهبط بهذه الطائرة في وسط كانساس وأنزلكم هناك.. لا أهتم».

وأضاف: «سأفعل ذلك إذا كان هذا ما يتطلب الأمر، لذلك أحسنوا التصرف من فضلكم».

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قالت شركة الطيران إن الركاب رفضوا طلبات موظفي الشركة لارتداء أقنعة الوجه.