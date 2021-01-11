بعدما كانت ضمن آخر الدول الناجية من الوباء حتى أمس، أعلن أرخبيل ميكرونيزيا في المحيط الهادئ (الإثنين) تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا المستجد. وقال الرئيس ديفيد بانويلو في كلمة متلفزة: «هذا الخبر مقلق جدا لسكان أرخبيل لا يتعدون 100 ألف نسمة.. وضعنا المصاب تحت مراقبة دقيقة.. التزموا الهدوء لا داعي للهلع لأن الوضع تحت السيطرة». وتابع: «المصاب بحار في سفينة (تشيف مايلو) الحكومية عادت للتو من إصلاحات أجريت في الفلبين.. وتم احتجازه وزملاؤه على متن السفينة الراسية في بحيرة نائية». واحتاطت دول جزر المحيط الهادئ من الوباء بإغلاق حدودها مبكراً رغم الخسائر الفادحة لاقتصادها المعتمد على السياحة.