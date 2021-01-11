انطلق أمس (الأحد) برنامج الإثراء الشتوي (ويب 2021) الذي تشرف عليه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، في مقر الجامعة في ثول.

وافتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه البرنامج بكلمة افتتاحية، مركزاً على أبرز مبادئ القيادة في عصر الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تعزيز فرص القرن الـ21، وذلك بالانتقال من حل المشكلات إلى اكتشاف المشكلات، والحصول على أعلى مستوى من الذكاء العاطفي، والتركيز على نماذج أعمال القيادة والثقافة المناسبة لها.

من جهته، ألقى رئيس جامعة كاوست الدكتور توني تشان، كلمة في هذه المناسبة قال فيها: «يعد برنامج الإثراء الشتوي حدثاً جامعياً مهماً، فمنذ عام 2010 استقطبنا أكثر من 100 ألف زائر إضافة إلى مليوني مشاهدة عبر الإنترنت سنوياً، وفي ظل جائحة كورونا، لم يكن تنظيم الحدث ممكنًا، لذا جعلنا النسخة الافتراضية متاحة للجميع».

ثم تبعه المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في «كاوست» جيسون روس، بخطاب بعنوان «ربط كاوست بسرعة العِلم».

ثم قُدٍّمت بعد ذلك مجموعة من المحاضرات الشيقة حول أبحاث الاتصالات الحديثة في «كاوست»، مثل محاضرة «تقنية 6G: نحو عالم أكثر اتصالاً واستدامة»، من إعداد الأستاذ المتميز في الجامعة البروفيسور محمد سليم العلويني، ومحاضرة البروفيسور بون أووي من «كاوست» بعنوان «الاتصالات البصرية اللاسلكية تحت الماء».

ويقدم البرنامج هذا العام تجربة افتراضية عالمية تتيح للجميع التفاعل والمشاركة والإثراء، وسيتم بث فقرات وأنشطة البرنامج مباشرةً على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«كاوست» دون الحاجة للتسجيل المسبق.

وحددت «كاوست» فعاليات برنامجها للإثراء الشتوي (ويب 2021) في الفترة من 10-21 يناير لهذا العام، الذي سيكون بصورة افتراضية بالكامل، بحيث يتيح للجميع من داخل المملكة وحول العالم حضور فعالياته وأنشطته التي تناقش موضوع «الربط والتواصل»، والمفاهيم والتقنيات المرتبطة وتأثيرها على حياتنا ومستقبلنا، الذي يرى رئيس برنامج ويب 2021 البروفيسور خالد نبيل سلامة، أنه موضوع مهم للغاية ويصل تأثيره لجميع جوانب حياتنا.

ويضيف قائلا: «لا شك أن الثورة الرقمية هي سمة عصرنا، التي من خلالها أصبحنا دائماً على تواصل مع بعضنا بعضا وأصبح هذا العالم من خلال تقنيات الاتصال المختلفة والمتطورة مجرد قرية صغيرة، وهذا أحد الموضوعات التي يناقشها برنامج ويب 2021، إضافة للعديد من الموضوعات المهمة الأخرى مثل الاتصال المعرفي والجسدي والاجتماعي، والشبكات ووسائل الاتصال المتقدمة، والتهديدات السيبرانية والأمن السيبراني، ومراقبة الأمراض المعدية والحد من انتشارها، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، والأنظمة ووسائل التنقل الذكية، ورؤية المملكة 2030، وستتم مناقشة هذه الموضوعات بواسطة أكثر من 70 متحدثًا من جميع أنحاء العالم، وسيتم بث أكثر من 25 كلمة رئيسية وحلقات نقاشية ومحاضرات متميزة مباشرة وعند الطلب على قنوات كاوست على فيسبوك ويوتيوب دون الحاجة لتسجيل مسبق، وسيكون توقيت بث الفعاليات المباشرة حسب التوقيت العربي الرسمي (AST)».

وسيتاح للجمهور فرصة الاستماع لنخبة من المهندسين والعلماء البارزين الذين تحتل أعمالهم صدارة المجالات العلمية في العالم، مثل وكيل وزارة الغذاء والصحة السابق في هونغ كونغ وأحد رواد علماء الأوبئة في آسيا البروفيسور غابرييل ليونغ، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، إضافة لمجموعة متميزة من علماء «كاوست»، مثل الأستاذ المشارك في علوم الحاسب الآلي البروفيسور باسم شحادة الذي يعمل في مجال توصيل الإنترنت في البيئات المائية، والأستاذة المساعدة في الإحصاء في «كاوست» الدكتورة بولا موراغا، التي ساهمت أبحاثها بشكل مباشر في توجيه السياسات الاستراتيجية في الحد من تبعات الأمراض في العديد من البلدان.

يذكر أن شعار برنامج ويب 2021 الذي يظهر كرة متوهجة تم تصميمه بواسطة الطالبة إلهام الملا من جامعة أم القرى، بعد فوزها في مسابقة أقامتها الجامعة لتصميم ملصق لبرنامج ويب يوضح موضوع الربط والتواصل بمشاركة طلبة من «كاوست» وجامعات أخرى من المملكة.

وتطمح «كاوست» أن تثري فعاليات وأنشطة برنامج (ويب 2021) جميع المشاركين وأن يكون البرنامج افتتاحية مثمرة وعامرة بالتفاؤل للعام الجديد.