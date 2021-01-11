توقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني موجة باردة تبدأ صباح اليوم وتستمر حتى الخميس، وقال: «تجودوا يا أهل الشمال والرياض»، خصوصا في ساعات الليل والصباح الباكر في الحدود الشمالية، الجوف، حائل، رفحاء، لينة، حفر الباطن، الصمان، الدهناء، القصيم، والرياض. فيما أكد المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الصخري أن الصقيع وارد، إذ ستشهد الساعات الـ72 القادمة درجات حرارة تصل إلى الصفر في أجزاء من الشمالية والوسطى وما بين 2-3 على منطقة الرياض. وعبر حسابه في «تويتر» قال الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن منطقة الرياض ستشهد موجة برد هي الأقوى منذ دخول الشتاء، متوقعا استمرارها 3 أيام.