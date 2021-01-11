لا يقتصر تخزين القهوة في عبوات مغلقة على الحفاظ على نكهتها ومذاقها، إذ أكدت هيئة الغذاء والدواء على حسابها في «تويتر»، أمس، أن القهوة تصبح مصدراً للمرض حين تتراكم عليها الميكروبات ما يؤدي إلى التسمم الغذائي. وقدمت الهيئة 5 تحذيرات لضمان قهوة بمذاق جيد وصحي في آن، وذلك بعدم استخدام معدات القهوة لصناعة أي مشروب آخر حتى لا تتعرض للتلوث، مع الحفاظ على نظافة آلة القهوة بشكل دوري لتجنب العفن، وضرورة حفظها في حاوية محكمة الغلق، وفي مكان جاف أو تجميدها في الفريزر لتجنب نمو الفطريات، وأخيرا تأكد من سلامة الحليب والمبيضات المراد إضافتها على القهوة.1- لا تستخدم معدات القهوة في تحضير مشروب آخر2 - لا تهمل تنظيف آلة القهوة دوريا لتجنب الجراثيم3 - لا تخزنها في حاوية بلاستيك ولا تعرضها للشمس4 - لا تضعها في مكان رطب وجمّدها في الفريزر5 - لا تضف الحليب أو المبيض دون التأكد من سلامته