كشفت عمدة باريس آن هيدالغو، عن خطة تحويل جادة الشانزليزيه الشهيرة، التي تعد أحد أهم معالم العاصمة الفرنسية، إلى حديقة بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.

وأشارت هيدالغو إلى أن الخطة، التي كشف عنها لأول مرة عام 2019، ستحول كيلومترين من الشارع الواقع في وسط باريس إلى «حديقة استثنائية».

وتقوم «لجنة الشانزليزيه» بحملة لإعادة تصميم الجادة ومحيطها منذ عام 2018، بعد أن فقد الشارع الأسطوري بريقه خلال الـ30 عاما الماضية.

ورحبت اللجنة بإعلان عمدة باريس، وقالت في بيان: «الباريسيون تخلوا تدريجيا عن الشانزليزيه، كما تعرضت المنطقة للعديد من الأزمات المتتالية: السترات الصفراء والإضرابات والوضع الاقتصادي».

وفي عام 2019 قال رئيس اللجنة جان نويل رينهارت إنه «غالبا ما كان يطلق على الشانزليزيه أجمل شارع في العالم، لكن أولئك الذين يعملون هنا كل يوم ليسوا متأكدين على الإطلاق من ذلك».

وأضاف أن «الشانزليزيه لديه الكثير من الزوار والشركات ذات الأسماء الكبيرة، التي تتنافس على افتتاح الأعمال فيه، لكن بالنسبة للفرنسيين يبدو الشارع مهترئا».

وعقدت اللجنة مشاورات عامة حول ما يجب القيام به، وتشمل الخطط تقليص المساحة المخصصة السيارات بمقدار النصف، وتحويل الطرق إلى مناطق خضراء للمشاة، وإنشاء «أنفاق من الأشجار» لتحسين جودة الهواء.

ويشير اسم الشانزليزيه إلى الجنة اليونانية الأسطورية «حقول الإليزيه».

وقام أندريه لو نوتر بستاني لويس الرابع عشر، بتصميم المتنزه الواسع الذي تصطف على جانبيه أشجار الدردار، وكان يطلق عليه «غراند كورس».

وتم تغيير اسمه إلى الشانزليزيه عام 1709 مع توسيع مساحته، وبحلول نهاية القرن أصبح مكانا شهيرا للنزهة.