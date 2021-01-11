شاركت المراعي بمهرجان الحمضيات الخامس في محافظة الحريق، والذي نظمته لجنة التنمية السياحية بالمحافظة تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 2020/12/31 إلى 2021/1/9.

وشهد جناح المراعي إقبالًا كبيرًا من زوار ومرتادي المهرجان حيث توافدوا على جناح الشركة للتعرف على منتجاتها من عصائر الحمضيات كعصير الليمون وعصير البرتقال.

وقال رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي عبدالله العتيبي: إن هذا المهرجان يمثل أحد الأذرع التسويقية المهمة والناجحة للتعريف بعصائر الحمضيات في المملكة، مضيفًا أن شركة المراعي تنتج يوميًا أكثر من مليوني عبوة عصير من مختلف النكهات.

ويعدّ مهرجان الحمضيات في الحريق أحد أهم المهرجانات الاقتصادية والسياحية والترفيهية التي تلقى إقبالاً جماهيرياً ويشهد حضوراً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وهذا الكرنفال السنوي يتم فيه عرض منتجات أشجار الحمضيات والنخيل من مزارع محافظة الحريق.

يذكر أن شركة المراعي هي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، وتصدّر منتجاتها إلى دول الخليج وبعض الدول العربية عبر أسطول نقل هو الأكبر في الشرق الأوسط.