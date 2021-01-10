قبل مرور 24 ساعة على حظر «قوقل» تطبيق «بارلي» من متجرها «بلاي ستور»، أعلنت «أبل» (الأحد) حذف تطبيق المحادثات الاجتماعية من متجرها «آب ستور»، وبررت ذلك بنشره محتوى يحض على العنف، وعدم استجابته لإزالة المحتوى المحرض، ما أتاح للممنوعين على «تويتر» و«فيسبوك» استخدامه لأهداف مضللة. وقالت «أبل» و«قوقل»: «فشل بارلي في إزالة المشاركات المحرضة على العنف والكراهية ما يخالف متطلبات الإشراف على المحتوى». في المقابل قال الرئيس التنفيذي لبارلي جون ماتزي: «لن نرضخ للشركات ذات الدوافع السياسية». وكانت «أبل» حذرت قبل ساعات من أنها ستزيل التطبيق حال عدم التزامه بنظافة المحتوى الذي يؤثر سلبا على آراء المتداولين وخصوصا الشباب.