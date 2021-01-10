أعلنت الإمارات اختيار الفيلم السعودي «المرشحة المثالية» لعرضه في سينما «عقيل» بمجمع السركال أفنيو دبي، خلال يناير الجاري، ضمن مجموعة أفلام متميزة، بينها السوداني «الحديث عن الأشجار». ويأتي اختيار «المرشحة المثالية» أخيرا، بعد أشهر من نجاح عرضه حصريا على شبكة OSN. وتدور أحداث الفيلم الذي كتبته وأخرجته هيفاء المنصور وأصدرته عام 2019، حول طبيبة الطوارئ «مريم»، التي تواجه صعوبات التعامل مع مرضى رجال رفضوا الخضوع لعلاج طبيبة أنثى، ما يدفعها للتفكير في السفر للعمل بالخارج، وحين ترفض أسرتها، تقرر الترشح لانتخابات المجلس البلدي، لتبرز دور المرأة في المجتمعات العربية. الفيلم بطولة ميلا الزهراني، ونجود أحمد، وشافي الحارثي، وطارق الخالدي.