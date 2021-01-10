كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن الراصدين على موعد لمراقبة اقتراب أكبر كويكب من الأرض في 21 مارس القادم، عند الساعة 7:03 مساء بتوقيت السعودية، مؤكدا أن مروره سيكون الأقرب من كوكبنا خلال الـ200 عام القادمة، واستدرك: سيحدث الاقتراب التالي بعد 31 عاماً، في 22 مارس 2052. وأضاف أبوزاهرة: «اكتشف الكويكب المنتظر 2001 FO32 بواسطة مركز لينكولن للأبحاث (لاينر) قبل 20 عاماً، وصنف ضمن الكويكبات المحتملة الخطورة بسبب ضخامة حجمه، إذ يراوح قطره بين (0.8-1.6 كيلومتر) غير أنه لن يصطدم بالأرض، رغم أنه أسرع الصخور الفضائية المعروفة، إذ يتحرك بسرعة 34.4 كيلومتر في الثانية».