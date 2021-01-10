مع غلق المدارس في أغلب بلدان العالم بسبب الموجة الثانية لكورونا، وضع المعلمان البريطانيان روز وجاك بانيت 5 خطوات لضمان نجاح التعلم عن بعد من المنزل، والحفاظ على صحة الطالب ووقته. ووفق صحيفة «ميرور» البريطانية، ينصح الخبيران الطلبة بالتخطيط وتحديد أولوياتهم، ما يرفع عن كواهلهم الضغط ويوفر الوقت، ويساعدهم في تحصيل كامل المنهج، كما يساعد التركيز على سؤال «لماذا» على فهم الغرض من الفروض الدراسية ووجوب أدائها، مع ضرورة خلع ملابس النوم وارتداء الزي المدرسي، واستحضار تجارب الماضي والاستفادة من كونه صانع قراره نحو التقدم العلمي. وأخيرا عليه ممارسة رياضة محببة قبل الدروس واعتماد نظام غذائي صحي.