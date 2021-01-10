أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية على لسان رئيسها الدكتور أشرف زكي ترشيح الفنان الإماراتي حسين الجسمي لنيل جائزة النيل للمبدعين العرب، أبرز الجوائز التي تمنحها وزارة الثقافة المصرية للمبدعين من مصر ومختلف الدول العربية، عبر التصويت في الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للثقافة الذي يعقد سنويا في شهر يونيو، ويقدم جائزة قيمتها نصف مليون جنيه مصري، علاوة على ميدالية ذهبية.وأكد زكي في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام محلية (الأحد) أن ترشيح النجم الإماراتي جاء استنادا لدوره المهم والفعال في دعم مصر عبر أغنياته الوطنية التي تغنى بها في حب مصر والمصريين، ومن بينها «بشرة خير»، وغيرها. فيما عبر الجسمي عن سعادته بهذا الترشيح عبر اتصال هاتفي أجراه مع زكي، كما أعاد نشر إعلان المهن التمثيلية على حسابه في «تويتر».يذكر أن الجسمي قدم عددا من الأغنيات باللهجة المصرية، آخرها «بالبنط العريض»، ما عزز مكانته في قلوب المصريين، ولعل ذلك ما دعا الجسمي في كل مرة يخاطب فيها جمهوره المصري للقول: «لكم في قلبي فوق الحب حب»، كما في حفله الأخير الذي أحياه بمدينة الجلالة بالعين السخنة المصرية خلال أكتوبر الماضي.