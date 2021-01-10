نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس (الأحد) عن 71 عاماً، متأثرا بإصابته بفايروس كورونا تاركاً أكثر من 200 عمل فني على مدار 50 عاماً. ولد الجيار بالقاهرة عام 1949 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970، وبعد 3 سنوات اكتسب شهرة كبيرة بمشاركته في مسرحية (مدرسة المشاغبين)، مجسدا شخصية عازف الجيتار، ثم شارك في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، أبرزها «المال والبنون» و«صابر جوجل»، وآخرها «شديد الخطورة» عام 2020.من جانبها، احتفلت المغنية المغربية سميرة سعيد بذكرى ميلادها الـ63، أمس في حفلة عائلية بمنزلها في القاهرة، فيما نشر ابنها الوحيد شادي صورة تجمعه بها عبر «إنستقرام»، وعلق عليها: «عيد ميلاد سعيد يا أمي». وتحتفل «الديفا» كما يلقبها معجبوها بمولدها وسط أجواء احترازية فرضتها الموجة الثانية من كورونا، التي تشهدها مصر حاليا، غير أنها حققت تواجدا كبيرا على منصات التواصل بألبومها الأخير «عايزة أعيش» الذي حصد ملايين المشاهدات.بدورها، أوقفت نقابة المهن التمثيلية المصرية الممثل باسم سمرة أمس، على خلفية أزمة فجرتها زميلته رحاب الجمل، بمنشور تحدثت فيه عن زميل وصفته بـ«السكران»، وسردت واقعتين لباسم أثارا غضب الوسط الفني، وذكّرت بشجاره مع محمد رمضان وعمر كمال في حفلتين حضرهما وهو تحت تأثير المخدر، ما دفع الثنائي للتغاضي عن تصرفاته غير المسؤولة. وحين تقدمت الجمل ببلاغ للنائب العام تتهم فيه سمرة بالتعدي لفظيا عليها أثناء تصوير أحد الأفلام، تدخل نقيب الممثلين أشرف زكي وفتح تحقيقا انتهى بإيقاف سمرة لأجل غير مسمى.