حددت السلطاتُ الإندونيسية اليوم الأحد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت قبالة سواحل العاصمة الإندونيسية جاكرتا وعلى متنها 62 شخصًا.

وأفاد رئيسُ اللجنة التابعة لوزارة النقل سورجانتو تجاهجانتو أنه جرى تحديد موقع الصندوقين الأسودين، مضيفًا أن الغواصين سيشرعون في انتشالهما.

وكان وزير النقل الإندونيسي أعلن أمس (السبت) عن تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة سريويجايا للطيران، قرب جزيرة لاكي، بعد فقدان الاتصال بها عقب إقلاعها من العاصمة جاكرتا وحلقت فوق بحر جاوة، وعلى متنها 62 شخصا في رحلة داخلية.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية إن الاتصال الأخير بالطائرة، رحلة رقم 182، تم في الساعة 2:40 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وكانت متجهة إلى مدينة بونتياناك في جزيرة بورنيو.

وأشارت التقارير إلى أن أجزاء من حطام عثر عليه شمالي جاكرتا يُعتقد أنها للطائرة بعد انقطاع الاتصال بها، فيما ذكرت خدمة «فلايت رادار 24» لتعقب الطائرات على تويتر أن الطائرة الإندونيسية نزلت مسافة أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد نحو أربع دقائق فقط من الإقلاع. وأوضحت أن تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب تفيد بأن الطائرة من طراز بوينغ 737-500 ودخلت الخدمة قبل 27 عاما.

وأفاد مسؤول إندونيسي بأن الطائرة المفقودة كانت تحمل 56 راكبا على متنها وطاقما مكونا من 6 أفراد، فيما ذكرت وسائل إعلام أنه تم العثور على حطام شمال جاكرتا يعتقد أنه عائد لها.