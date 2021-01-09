بعد صراع مع السرطان، توفي الفنان الكويتي صادق الدبيس أمس (السبت) عن 62 عاماً، فيما نعاه العديد من الفنانين والمحبين عبر «تويتر».وأعلنت مواطنته هدى حسين وفاته بنشر صورة على حسابها في «فيسبوك» وكتبت: «وفاة الخلوق صادق دبيس.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، لتعلق الإماراتية أحلام: «رحمة الله عليه».وكانت دانة ابنة الدبيس نشرت قبل أيام على حسابها في «إنستغرام»، صورة لوالدها على سرير المرض، ظهر فيها إعياؤه الشديد، وفقدانه الكثير من الوزن.ولد الدبيس في مارس 1958 ودخل المجال الفني عام 1983، وشارك في العديد من البرامج والأعمال الفنية، منها: سلامتك، قاصد الخير، أبناء الغد، وسوق المقاصيص.