شهد تطبيقا المراسلة «سيقنال» و«تليغرام» زيادة مفاجئة في التنزيلات خلال اليومين الماضيين، بعدما أثارت شروط الخدمة المحدثة في «واتساب» غضب الملايين بجمع بياناتهم بما فيها رقم الهاتف والموقع اعتبارا من 8 فبراير القادم، ما أدى إلى تراجع عمليات تثبيت التطبيق بنسبة 11% خلال الأيام الـ7 الأولى من عام 2021، مقارنة بالأسبوع السابق، فيما ثبت نحو 100 ألف مستخدم «سيقنال»، وحقق «تليغرام» 2.2 مليون عملية تنزيل عبر متجري قوقل وآبل خلال 48 ساعة، وفق شركات تحليل البيانات (السبت).ونشر حساب «سيقنال» تغريدة تؤكد أنه أصبح التطبيق المجاني الأفضل في App Store بكل من الهند والنمسا وفرنسا وغيرها.