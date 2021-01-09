رغم زواجها من الأمير هاري في نوفمبر 2017، مازالت ميغان ماركل لا تحمل الجنسية البريطانية، ويبدو أنها لن تحصل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة.ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (السبت)، يفرض قانون منح الجنسية في المملكة المتحدة العيش 3 سنوات كاملة على أراضيها، إضافة إلى عدم البقاء خارج البلاد 270 يوماً متصلة، وهو ما لم تحققه دوقة ساسكس التي انسحبت وزوجها أواسط 2020 من المهام الملكية وفضلا العيش حياة خاصة دون صخب مع ابنهما آرشي، وانتقلا إلى كندا ثم الولايات المتحدة.وفي حال رغبت ماركل الحصول على جنسية زوجها عليها أن تقضي وقتاً أطول في بريطانيا مستقبلاً، فهل تفعل ؟