قدم «واتساب» ميزة الحالة Status منذ بضع سنوات، ما يحفظ خصوصية مستخدميه، وتنزيل وحفظ حالات جهات الاتصال.ووفق موقع «إنديان إكسبرس» (الإثنين) يمكن للمستخدمين تحميل ملفات حالات الأصدقاء بدلا من التقاط صورة شاشتها، كما يمكنهم حفظ حالات عبر 5 خطوات، هي: تثبيت تطبيق Status Saver، ثم فتحه ومنحه إذنا للوصول لمساحة تخزين هاتفك، عليك الآن مشاهدة الحالة على «واتساب»، ثم فتح الطبيق مرة أخرى، ما يمكنك من مشاهدة جميع الحالات سواء كانت صورا أو مقاطع، ثم انقر على الملف المراد حفظه، بالضغط على أيقونة التنزيل أسفل يمين الشاشة. وأخيرا اختيار مشاركة الحالة مع أصدقاء واتساب أو تويتر وغيرهما.