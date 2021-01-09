وقعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» مع مجموعة سامبا المالية، اتفاقية لرعاية برنامج الإثراء الشتوي لعام 2021، الذي سيبدأ غدا (الأحد) العاشر من يناير الجاري ويستمر إلى 21 منه.

ومثل «كاوست» في توقيع الاتفاقية رئيس برنامج الإثراء الشتوي لعام 2021 الدكتور خالد سلامة، ومدير عام المبادرات الخاصة في «كاوست» سامية فلمبان، بينما مثل مجموعة «سامبا» المالية مدير فرع سامبا في «كاوست» ماجد قطب.

وبرنامج الإثراء الشتوي أحد أهم الفعاليات التي تتميز بها الجامعة، ويهدف إلى إثراء وإلهام الطلاب في جامعة «كاوست» وجميع الجامعات في المملكة، وموظفي القطاعين الخاص والعام، عن طريق تقديم مجموعة من البرامج الأكاديمية، وورش العمل، والتدريب على المهارات وريادة المشاريع، وغيرها من الفعاليات الثقافية والتطويرية، حيث وصل مجموع التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إلى نحو مليون مشارك خلال العام الماضي.

وفي دورته الثانية عشرة، تم اختيار «الاتصال» كموضوع رئيسي للبرنامج، لما له من دور كبير في تقريب المسافات الجغرافية والثقافية. وقد ساهمت التقنيات الحديثة في تعزيز وتمكين هذا التواصل، وترسيخ فكرة العيش في وطن عالمي واحد. كما يعد التطور الرقمي ظاهرة عصرنا الحالي، فنحن دائماً على «اتصال» في عالمنا الصغير لفهم التحديات العالمية وحّلها بشكل أفضل.

وتشمل مواضيع البرنامج لهذا العام: الاتصال المعرفي والنادي والاجتماعي، الشبكات والاتصالات المتقدمة، التهديدات السيبرانية والأمن السيبراني، رصد التهديدات والتخفيف منها (الأمراض المعدية والمعلومات الخاطئة والعنف والأزمات والكوارث)، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، الأنظمة والمدن الذكية.

كما وقعت «كاوست» رعايتين أخريين لبرنامجها الإثرائي الشتوي السنوي، والذي يقام لأول مرة افتراضياً، إحداهما مع شركة سيسكو، ومثل «كاوست» في توقيع الاتفاقية الدكتور خالد سلامة ومدير عام المبادرات الخاصة في «كاوست» سامية فلمبان، بينما مثل شركة «سيسكو» مدير عام الشركة بالمملكة سلمان فقيه.

فيما جاء توقيع الرعاية الثالثة مع شركة العمران الحديثة – MACC، ومثل «كاوست» في توقيع الاتفاقية الدكتور خالد سلامة، ومدير عام المبادرات الخاصة في «كاوست» سامية فلمبان، بينما مثل شركة العمران الحديثة (ماك) مدير المشاريع بالشركة أحمد دالي بلطة.