توفي الفنان الكويتي صادق الدبيس، اليوم (السبت)، عن عمر ناهز الـ62 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت ابنته دانة عبر حسابها على إنستغرام خبر الوفاة، وكتبت «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وأضافت «انتقل إلى رحمة الله تعالى أبوي صادق عبدالله الدبيس (إنا لله وإنا إليه راجعون) الله يرحمك يايبااااا ويغفرلك».

يشار إلى الدبيس من مواليد، 14 مارس 1958، ودخل المجال الفني العام 1983.

وشارك في العديد من البرامج والأعمال الفنية، منها: سلامتك، وقاصد الخير، وأبناء الغد، وسوق المقاصيص.