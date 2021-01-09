كشفت شركة يابانية عن نظام التعرف على الوجه الذي يمكنه التحقق من هوية الشخص حتى عندما يكون ملثماً، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.



ويركز النظام على الأجزاء المكشوفة من رأس الشخص، بما في ذلك العيون ومناطق عظام الوجنة، للتحقق من هوية شخص ما عند مقارنتها بسجل للوجوه. ولكي يعمل، يجب على الأشخاص إرسال صورة مسبقاً لاستخدام النظام.



وتزعم الشركة التكنولوجيا أن التحقق يستغرق أقل من ثانية واحدة، ويحقق معدل دقة يبلغ أكثر من 99.9%.



ويتيح النظام الوصول غير المتصل بالكمامة عبر بوابات أمنية في منشآت متعددة، وتقوم الشركة أيضاً بتجربة استخدامه في المدفوعات الآلية لدى عدد صغير من المتاجر الصغيرة.



ويحمي النظام، الذي يُدمج أيضاً مع كاميرات التصوير الحراري عند بوابات المرور، الأشخاص ظاهرياً من خلال عدم إجبارهم على إزالة أقنعتهم للدخول، مع منعهم أيضاً من الحاجة إلى بطاقة مرور الأمان أو من لمس أي أسطح واحتمال ملامستها مع الجراثيم ومسببات الأمراض.



وبينت الشركة أن أسماء العملاء لا تحفظ، ولكن صور الوجه والمعلومات الشخصية للركاب تشفر وتخزن بأمان على نظامها الأساسي.