حثّت مدينة نانغونغ الواقعة شمال الصين، مواطنيها على الإبلاغ عن أولئك الذين يرفضون إجراء اختبار فايروس كورونا المستجد، إذ قامت بإغرائهم بذلك من خلال تقديم مكافآت نقدية، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.

ووفق السلطات الصحية في نانغونغ، فإن أي شخص يساعد على تعقب أولئك الذين يمتنعون عن إجراء فحوص كوفيد-19، سينال مكافأة مالية تبلغ قيمتها 500 يوان، أي ما يعادل 57 دولاراً.

وجاء إعلان المدينة عن المكافأة بالتزامن مع إخضاع الملايين فيها وبمقاطعة هوبي المجاورة لها لحملة فحوصات إلزامية، وذلك ضمن الجهود الرامية للسيطرة على أخطر تفشي في الصين منذ ستة أشهر.

وبحسب التوجيه الصادر يوم الجمعة، يستطيع جميع السكان والشركات، إبلاغ الحكومة إذا كانوا يعرفون شخصاً لا يرغب في أن يتم فحصه.