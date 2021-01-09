دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (السبت)، البريطانيين إلى البقاء في منازلهم وحماية أنفسهم والآخرين من الإصابة بمرض كوفيد-19، مشيرا إلى الضغوط التي يتعرض لها القطاع الصحي نتيجة تفشي الفايروس والزيادة في الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى.

وقال بوريس جونسون في تغريدة عبر حسابه في تويتر: «تتعرض مستشفياتنا لضغط أكبر من أي وقت آخر منذ بداية الوباء، وتستمر معدلات الإصابة بالارتفاع بمعدل ينذر بالخطر».

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني «لقد منحنا طرح اللقاح أملاً متجدداً، ولكن من الأهمية بمكان الآن أن نبقى في المنزل ونحمي هيئة الخدمات الصحية الوطنية وننقذ الأرواح».

وتأتي دعوة جونسون بعد يوم من إعلان عمدة لندن، صادق خان، الجمعة، حال الطوارئ في العاصمة البريطانية بعد تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا.

وقال خان إن إعلان حال الطوارئ في لندن جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا الذي يهدد بـ«إغراق» المستشفيات بالمرضى المصابين.

وأضاف أن معدلات الإصابة المتزايدة «تضع ضغطا هائلاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني من الضغط أصلاً».

وفي لندن، ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42 %، إذ زاد عدد المرضى من 640 مريضاً إلى 908 مرضى في الأسبوع حتى 6 يناير.