أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، اليوم (السبت) أنها فقدت الاتصال بطائرة ركاب بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وحلقت فوق بحر جاوة.

وقالت الوزارة إن الاتصال الأخير بالطائرة التابعة لشركة سريويجايا للطيران، رحلة رقم 182، من طراز بوينغ 737-524، تم في الساعة 2:40 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وكانت متجهة إلى مدينة بونتياناك في جزيرة بورنيو. ولم تتوفر على الفور معلومات عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وبعد دقائق فقط من إقلاعها، انخفض ارتفاع الطائرة أكثر من 10.000 قدم في أقل من 60 ثانية، وفقاً لموقع «Flightradar24» لتتبع الرحلات.

وأفاد مسؤول إندونيسي بأن الطائرة المفقودة كانت تحمل 56 راكبا على متنها وطاقما مكونا من 6 أفراد، فيما ذكرت وسائل إعلام أنه تم العثور على حطام شمال جاكرتا يعتقد أنه عائد لها.

يذكر أنه في عام 2018، سقطت رحلة «ليون آير» رقم 610 في بحر جاوة وعلى متنها 189 شخصاً بعد تعطل أحد أنظمة طائرة من طراز بوينغ 737.