أعلن عمدة لندن صادق خان، اليوم (الجمعة)، حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية بعد تصاعد حالات الإصابة بفايروس كورونا بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.

وأشار صادق خان إلى أن إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد بـ«إغراق» المستشفيات بالمرضى المصابين.

وقال إن معدلات الإصابة المتزايدة «تضع ضغطا هائلاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني من الضغط أصلا»، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42%، أي من 640 إلى 908 في الأسبوع حتى 6 يناير.

وحاليا، يوجد 7034 شخصا في المستشفيات مصابين بوباء كوفيد-19، وعي أعلى بنسبة 35% مقارنة بأول ذروة للوباء في أبريل الماضي، وفقا لموقع سكاي نيوز.