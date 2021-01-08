تلقى فنان العرب محمد عبده الجرعة الأولى من التطعيم بلقاح كورونا المستجد، اليوم (الجمعة) وذلك في مركز اللقاحات بمحافظة جدة.

وقال الفنان محمد عبده في لقاء مع قناة «الإخبارية» عقب تلقيه التطعيم باللقاح إن التجربة من أبسط ما يمكن، ولا تفرق كثيرا عن تلقي التطعيم بلقاح الإنفلونزا، بل هو أسهل، مقدما رسالة للجميع مفادها أن الله سبحانه وتعالى كما أنزل الداء، فقد أنزل معه الدواء، مضيفا: «لنغتنم هذه الفرصة بأخذ الدواء بعد تسهيل الله لنا، وعلينا أن نتوكل على الله».

وأثنى فنان العرب على جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ لم تقصر بأي شيء في مواجهة الجائحة، وتعاملت بوعي كبير جدا وأصبحت المملكة من أقل البلدان تضررا من هذا الداء، مجددا نصيحته بأهمية تسجيل الجميع لتلقي اللقاح، والابتعاد عن الأقاويل التي تحذر منه بحجة أنه دواء جديدة، بل إنه مشابه لأي لقاح آخر.

وأشاد بالاستقبال من قبل الكوادر الصحية والكفاءات من الأطباء السعوديين، وقال: من المشرّف أن يكون لدينا هؤلاء الكوادر والكفاءات الذين يقفون على خدمة الشعب والوطن، وبحسب ما سمعت منهم فإنه يتم استقبال ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف شخص يومياً للتطعيم، وهذا يعكس الوعي الكبير لدى الجميع لأخذ اللقاح، مختتما حديثه بقوله: الله سبحانه وتعالى أوجد الداء والدواء.. خذوا الدواء لنتحصن جميعاً ونجعل المجتمع محصّناً.