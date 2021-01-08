حين يتوقف الدم عن التدفق إلى جزء من المخ، تبدأ خلاياه في الموت تباعاً، فتحدث السكتة الدماغية، ما قد يؤدي لشلل العضلات أو فقدان النطق أو الذاكرة. ووفق «RT»، قدم الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني (الخميس)، 5 نصائح لتجنب السكتات الدماغية، مشددا على التحكم في ضغط الدم، والحيلولة دون تجاوزه 120/‏‏‏80، وحال ارتفاعه، تتوجب زيارة الطبيب، وضرورة ممارسة التمرينات الرياضية لـ30 دقيقة 5 مرات أسبوعيا لفقد الوزن الزائد، مع التنفس بعمق لتجنب التوتر، وفحص مستويات السكري والكوليسترول في الدم دورياً، ومراقبة نبض القلب، فيما يخفف تناول الأدوية في مواعيدها التعرض للإصابة، مع اعتماد أغذية غنية بالألياف والإقلاع عن التدخين. وتؤكد دراسات عدة أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا باعتدال يساهم في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية، إذ تحوي مادة «الفلافونويد» التي تخفف الضغط على القلب.