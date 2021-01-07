أعلنت السلطات الصينية اليوم (الخميس)، حالة الحرب ضد فايروس كورونا حيث تشهد البلاد أكبر عملية تفش للفايروس الفتاك منذ أشهر، مع ارتفاع عدد الحالات في إقليم هوبي خارج بكين إلى 230 حالة في غضون خمسة أيام فقط.

وسجلت اللجنة الصحية اليوم 90 إصابة جديدة بالفايروس تمت إحالتها للمستشفيات لتلقي العلاج، كما تم الإبلاغ عن 144 حالة لمرضى يعانون من التهابات دون ظهور أعراض عليهم.

وتعطلت خطوط النقل بالحافلات والقطارات والطائرات إلى عاصمة المقاطعة شيغياتشوانغ التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شمال شرقي بكين.

وقال المسؤولون إن محطة القطار الرئيسية قد أغلقت، وإن 80% من الرحلات الجوية قد ألغيت وكذلك جميع خدمات الحافلات.

وتقوم السلطات الصحية بإخضاع جميع سكان شيغياتشوانغ البالغ تعدادهم 11 مليون نسمة لاختبارات كورونا، ولم يعد بإمكانهم مغادرة المدينة. وتم بالفعل إجراء الاختبارات لـ6 ملايين شخص ويجري تقييم النتائج.

كما تم وضع حواجز على الطرق، وإغلاق بعض المناطق السكنية، وتعليق الدراسة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية، وتم حشد المزيد من الكوادر الطبية.

كما تأثرت مدينتا شينغتاى ونانغونغ ويتم حاليا إجراء الاختبارات لنحو 500 ألف شخص هناك.

وأثارت موجة تفشي الفايروس الجديدة التي لم يحدد مصدرها بعد المخاوف بشأن موسم السفر المقبل قبل العام الصينى الجديد في 12 فبراير، حيث نصحت السلطات العمال الذين يعملون بعيدا عن مدنهم الأصلية بعدم العودة إليها هذه المرة.