حين أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون هويتها الجديدة والدورة البرامجية الشاملة لقنواتها، أمس (الأربعاء)، فإن المحتوى صُنع من أفكار تلك القنوات بإستراتيجية وضعتها الهيئة.وستكون الهيئة، كما يؤكد رئيسها محمد فهد الحارثي، في 2021 مليئة بالمفاجآت لقنوات بحلة جديدة ومحتوى قوي وجذاب وتفاعلي يناسب كل الأذواق ورؤية شاملة وتطوير مستمر تتوافق مع تطلعات الجمهور، إضافة لبرامج حوارية وترفيهية، وتواصل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية واستقلالية مالية تابعة لوزارة الإعلام، وتسعى لإيصال رسالة المملكة إلى جميع المناطق محلياً وعالمياً بالكلمة والصورة، ورفع مستوى الأداء الإذاعي والتلفزيوني وتطويرهما.وتتبع لها عدة قنوات حكومية ورسمية ما بين تلفزيونية وإذاعية، وهي قناة السعودية، وقناة SBC، وقناة الذكريات، وقناة الإخبارية، والقنوات الرياضية السعودية، وقناة القرآن الكريم، وقناة السنة النبوية، ومن الإذاعات إذاعة القرآن الكريم، وإذاعة جدة، وإذاعة الرياض، وإذاعة نداء الإسلام، وإذاعة راديو السعودية، والإذاعات الدولية السعودية.