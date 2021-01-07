بات طلاق الزوجين الأمريكيين كيم كارداشيان والمغني كانيي ويست وشيكا، بعدما ملّ ويست مشكلات عائلتها، طوال زواج استمر 6 أعوام. وذكرت وسائل إعلام أمريكية (الأربعاء) أن الزواج الذي تم عام 2014، مهدد بالطلاق الثالث، فيما قال مقرب من الزوجين: «علاقتهما انتهت تقريبا، وتجري حاليات محادثات حول تقسيم ثروتهما بعدما عاشا حياة منفصلة خلال العام الماضي، إذ أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينغ التي تقدر بـ14 مليون دولار». وتابع: «إنهما يبقيان الأمر هادئا لكن علاقتهما انتهت. لقد خلعت كارداشيان خاتم الزواج وعينت محامية لإجراء محادثات تسوية، تتركز حول منزلهما في كالاباساس الذي أنفقا عليه نحو 60 مليون دولار، وترغب كارداشيان في الاحتفاظ به لها ولأطفالها الأربعة».ويتوقع أن يكلف الطلاق مبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات، إذ تشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء والأعمال الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1.3 مليار دولار، ما يجعله أغنى فناني العالم، بينما تصل ثروة كارداشيان نحو 900 مليون دولار، لاسيما أنها تحقق مكاسب هائلة من «انستقرام»، وتقدر تكلفة المنشور الدعائي الواحد على حسابها بـ1.2 مليون دولار.