انضمت الفنانة اللبنانية ديانا حداد إلى قائمة المشاهدات المليونية، إذ حققت أغنيتها باللهجة العراقية «ما نستمر» حتى أمس (الأربعاء) مليونا و200 ألف مشاهدة على «يوتيوب». وتقول كلمات الأغنية، التي تنتمي للون العراقي، «إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى ما يهم وجودك عادي لو عندي تغيب كافي بعد مالي خلق هذا الأذى تريد تروح يلا امشي تبقى تروح نفس الشي أنت بعمري مو كلشي.. ومو مهم». ولحن الأغنية ووزعها موسيقيا هيثم علاء الدين، وتم تسجيلها في أحد أستوديوهات دبي. يذكر أن ديانا حداد حرصت على مشاركة احتفالات الكريسماس بنشر صورة على حسابها في «انستغرام»، وعلقت: «لكل من يحتفلوا بالكريسماس، أتمنى لكم أعياداً سعيدة».