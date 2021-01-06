بعد زواج دام 6 أعوام، يبدو أن نجمة وسائل التواصل الاجتماعي الأشهر كيم كارداشيان على أعتاب الطلاق من زوجها المغني الشهير كانيي ويست.

وأشارت وسائل إعلام كثيرة، مساء (الثلاثاء)، إلى أن طلاق كيم كارداشيان من كانيي ويست أصبح «حتميا»، وأنه مسألة وقت لا أكثر.

وبينت مصادر عدة أن كيم تستعد لتقديم طلب الطلاق من زوجها مغني «الراب»، الذي سئم من مشاكل عائلتها بالكامل.

وتزوج ويست بكارداشيان في 2014، ولديهما 4 أطفال، ابنتهم نورث (7 أعوام)، وابنهم ساينت (5 أعوام)، وابنتهم شيكاغو (3 أعوام)، وطفلهم سالم (عام ونصف).

ويتوقع أن يكلف الطلاق مبالغ «ضخمة من التسويات» وتقاسم الثروات، خصوصا بالنظر إلى ثروة كل منهما.

وتشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس تبلغ 1.3 مليار دولار، إذ يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.

أما كارداشيان فتبلغ ثروتها نحو 900 مليون دولار، كما أنها تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية على موقع إنستغرام، إذ يكلف المنشور الدعائي الواحد منها 1.2 مليون دولار.