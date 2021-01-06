قد تصبح جمهورية «بالاو» أول دولة في العالم يتم تطعيمها بالكامل ضد فايروس (Covid-19). وواحدة من الأماكن القليلة على الأرض الخالية تماماً من الوباء. حسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وأضافت بأن هذه الدولة المكونة على شكل أرخبيل صغير من الجزر في غرب المحيط الهادي، ويقطنها نحو 18 ألف نسمة، هي بالفعل خالية تماما ًمن فايروس كورونا حتى الآن، إذ لم تسجل بالاو أي حالة من حالات الإصابة بفايروس كورونا أو حالة وفاة مرتبطة بالفايروس، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ففي أوائل العام الماضي، عندما بدأ الفايروس في الانتشار في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ، كانت بالاو من بين أول من طبق ضوابط أكثر صرامة، وقامت بإغلاق حدودها بالكامل بحلول شهر مارس، وبدأت في فحص المواطنين بحثاً عن الفايروس بحلول أبريل.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة «بالاو» شرعت عند تسلمها أول شحنة من اللقاح طورته شركة الأدوية الأمريكية «موديرنا» يوم السبت الماضي، بدء حملة التطعيمات في اليوم التالي.

وتضمنت الشحنة الأولى 2800 جرعة من اللقاح، والتي سيتم إعطاؤها في حقنتين، بفاصل 28 يوماً. سيكون العاملون في مجال الرعاية الصحية والمسؤولون الرئيسيون والفئات الضعيفة من بين أول من يتلقون اللقاح، وفقاً لبيان وزارة الصحة في البلاد.