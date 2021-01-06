اكتشفت مجموعة من العلماء الألمان والسويديين أن أدوية الفلوفاستاتين التي تستخدم لعلاج فرط كوليسترول الدم، لها تأثير قمعي على فايروس كورونا.

وفي الدراسة التي تم نشرها على موقع MedRxiv، أشار العلماء إلى أن فلوفاستاتين يؤثر على الخلايا المصابة عن طريق قمع تحولها وتكرار SARS-CoV-2.

وأكدت الدراسة، أنه كانت لدى مرضى كوفيد-19، الذين تلقوا العلاج بالأدوية التي تنتمي إلى مجموعة الستاتين أو مثبطات إنزيم HMG-CoA نتائج شفاء سريرية أفضل.

ووفقا للعلماء، تشير نتائج الدراسة إلى أن فلوفاستاتين لا يشكل خطرا إضافيا على الأشخاص المصابين بفايروس كورونا، وقد يكون له تأثير إيجابي معتدل على سريان المرض.