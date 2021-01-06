لم يجد موظف مصري سوى إلقاء زوجته من شرفة شقتهما، بعد تفاقم خلافهما حول «مقاضي» السوبرماركت. إلا أنها لم تلق حتفها. وفي التفاصيل، وفق وسائل إعلام مصرية (الثلاثاء)، تحفظت النيابة العامة في الزقازيق شمال القاهرة على الموظف «أ.ع» بعد بلاغ تلقته شرطة المحافظة من الجيران بإصابة سيدة (53 عاماً) بكسور وجروح متعددة، إذ تبين أن الجاني (63 عاماً) تشاجر معها وألقاها من شرفة الطابق الأول، إلا أنها أصيبت بجروح وكسور طفيفة نقلت على إثرها إلى المستشفى التي أكدت أن حالتها مستقرة. فيما تقرر حبس الزوج 4 أيام لحين عرضه على المحكمة بتهمة الشروع في القتل.