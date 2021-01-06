سجَّل الإذاعي المخضرم الدكتور محمد صبيحي، صاحب دعاء السفر على الخطوط السعودية، مقطعاً مصوراً بصوته يحمل «دعاء» بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في العلا أمس (الثلاثاء).وقال صبيحي لـ«عكاظ»: «أردت مع انعقاد القمة ونتائجها الإيجابية أن تبقى الأيدي مرتفعة لقادة بلادنا، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللذين جمعا الكلمة ووحدا الصف، خصوصاً أن الدعاء للقائد قربة وطاعة»، مضيفاً: «تؤكد النصوص الشرعية أن الدعاء لولي الأمر من مقتضى البيعة في السر والعلن والعسر واليسر والمنشط والمكره، ومن التلاحم بين القائد والرعية»، مستشهداً بقول الفضيل بن عياض: «لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في السلطان».