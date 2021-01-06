أنصفت محكمة شنغهاي، زوجة صينية اتهمت زوجها بالخداع، إذ أخفى عنها «عمداً» إصابته بالإيدز، فقرر القاضي التفريق بينهما.ووفق صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية (الثلاثاء): لم تصب الزوجة «لي» بالإيدز رغم زواج استمر 6 أشهر، إلا أنها حملت وتخلصت من الجنين بعملية إجهاض بمجرد علمها بإصابة زوجها جيانغ.وقالت لي: «رغم شعوري بالأسى إلا أني أجريت الإجهاض بعد تردد، ولأنه تعمد إصابتي سعيت لفسخ الزواج قضائياً». وتعد الواقعة، القضية الأولى من نوعها بموجب القانون المدني الجديد في الصين، والذي يلزم المقدمين على الزواج الإبلاغ بصدق عما إذا كانوا يعانون من أمراض خطيرة قبل إتمام الزواج.