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حذرت أخصائية الأمراض الجلدية الألمانية يائيل آدلر من تجاهل التغيرات الحادثة في الجلد، باعتبارها مؤشرا للإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان والسكري.وقالت في مقابلة مع مجلة «فوكس» الألمانية (الثلاثاء):ينذر حب الشباب واحمرار وتهيج البشرة بمرض الأعضاء الداخلية بالجسم، كما تشير الإكزيما إلى مشاكل في المعدة أو الأمعاء. وشددت آدلر على ضرورة أخذ هذه الأعراض بمحمل الجد، خصوصا إذا ظهرت دون سبب واضحوأضافت: «هذه علامات تحذير يمكن أن تشير إلى اضطرابات التمثيل الغذائي، وهو أحد الأسباب المباشرة للإصابة بعدد من أنواع السرطانات ومرض السكري من النوع الثاني». ونصحت باستشارة الطبيب حال ظهور أي تغييرات في الجلد.