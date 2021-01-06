تصدرت الممثلة المصرية حورية فرغلي منصات التواصل خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تصريح حمل نبرة ألم موجعة، لما تواجهه من تنمر بعد فشل عمليات تجميل أنفها. وأكدت فرغلي في اتصال هاتفي لقناة تلفزيونية مساء (الإثنين) أنها لم تكن بحاجة لتجميل فهي ملكة جمال مصر 2020، ولكن كسر أنفها استلزم جراحة انتهت بعدم قدرتها على التنفس، ما اضطرها لـ9 عمليات خلال 3 سنوات.وقالت: «اختفوا من حولي.. كنت أظن أني محبوبة.. فقدت الثقة في نفسي وتعرضت للتنمر بعد مسلسلي (مملكة الغجر) عام 2019، ومنذ سنتين لم أنظر في المرآة».واختتمت: «طالبوني بالاعتزال ووصلتني تعليقات أسوأها (أنتِ قميئة.. اقعدي في بيتكم أحسن)».