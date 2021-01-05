لا شك أن «صحتي» من التطبيقات الرائدة في المملكة، إذ أطلقته وزارة الصحة خصيصا للتعريف بفايروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للمصابين، ومن أهم خدماته التسجيل للحصول على اللقاح، وحجز موعد للفحص، والتعرف على أقرب صيدلية والاستشارات الطبية. ولإضافة الزوجة على التطبيق، عليك تحميل التطبيق المتاح على هواتف آندرويد وآيفون، وإنشاء حساب وكتابة البيانات المطلوبة، وتفعيل الحساب وإضافة التابعين، ومنهم الزوجة، وكتابة الحالة الصحية بالتفصيل للمستفيد والتابع، والتأكيد على صلة القرابة والتأكد من صحة البيانات المرفقة، وأخيرا الضغط على إضافة لتظل وكافة التابعين لك في بؤرة اهتمام منسوبي الصحة المسؤولين عن متابعة المسجلين في التطبيق مواطنين ومقيمين.