أقدم معلم مصري على قتل زوجته التي تعمل معلمة أيضاً، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما بسبب تداعيات فقدان الرجل وظيفته في إحدى الدول العربية جراء أزمة «كورونا».

وأوضحت التحريات التي أجراها قسم الشرطة التابع لمنطقة بولاق الدكرور، محل الحادثة، أن الزوجين نشأ بينهما خلافات زوجية بسبب مرورهما بضائقة مالية، ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية بينهما، تبع بعدها الرجل زوجته إلى المدرسة حيث تعمل وقتلها.

وذكرت صحيفة المصري اليوم المصرية أن عدداً من شهود العيان أمام المدرسة الخاصة التي تعمل بها أفادوا بأن الزوج تعقب المجني عليها عقب خروجها من المدرسة، وانهال عليها بالطعنات باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، حتى أسقطها قتيلة، كما أنه لم يهرب عقب تنفيذ جريمته، ولكنه ظل بجوار جثة زوجته وأشعل سيجارة لتدخينها لحين وصول رجال الشرطة، الذين تمكنوا من القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.