قبلة الإسلام ورياض العـرب
تجمع الرواد في بلاد العجب
عاشت بحلمٍ وقامت في عمار
لين صارت بالبها عز الطلــب
ما ينافسها بديل ولا مـثـيـل
كل شيٍ عندها موجب سبب
وزنها بالعقل ترجح به كثيــر
ما يقـوّمهـا فـرح ولا غضب
تزيّنت بضيوف سلمان الفعل
اللي إذا قال افعلوا قلنا وجب
وصارت بداوتنا مصانع وابتكار
والحاسب الآلي مع طفل لعـب
من يقول ان العرب متخلفين
وبلادنا تروّض الرقم الصعـب
تجمع الرواد في بلاد العجب
عاشت بحلمٍ وقامت في عمار
لين صارت بالبها عز الطلــب
ما ينافسها بديل ولا مـثـيـل
كل شيٍ عندها موجب سبب
وزنها بالعقل ترجح به كثيــر
ما يقـوّمهـا فـرح ولا غضب
تزيّنت بضيوف سلمان الفعل
اللي إذا قال افعلوا قلنا وجب
وصارت بداوتنا مصانع وابتكار
والحاسب الآلي مع طفل لعـب
من يقول ان العرب متخلفين
وبلادنا تروّض الرقم الصعـب