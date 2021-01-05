قبلة الإسلام ورياض العـربتجمع الرواد في بلاد العجبعاشت بحلمٍ وقامت في عمارلين صارت بالبها عز الطلــبما ينافسها بديل ولا مـثـيـلكل شيٍ عندها موجب سببوزنها بالعقل ترجح به كثيــرما يقـوّمهـا فـرح ولا غضبتزيّنت بضيوف سلمان الفعلاللي إذا قال افعلوا قلنا وجبوصارت بداوتنا مصانع وابتكاروالحاسب الآلي مع طفل لعـبمن يقول ان العرب متخلفينوبلادنا تروّض الرقم الصعـب